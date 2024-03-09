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Маск заявил, что Байден при помощи нелегалов пытается изменить баланс сил на выборах

Он напомнил, что при переписи населения США для целей голосования учитываются все жители округа, независимо от гражданства.
Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Решения администрации президента США Джо Байдена и Демократической партии в иммиграционной политике призваны изменить баланс сил на предстоящих президентских выборах. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.

«Большинство американцев не знают, что в настоящее время при переписи населения США для целей голосования учитываются все жители округа, независимо от гражданства! Демократы в Сенате только что единогласно проголосовали за отмену поправки, которая прекратила бы подсчет нелегалов при распределении мест в Конгрессе и голосов коллегии выборщиков (президентских). Поскольку нелегалы в основном живут в штатах демократов, и Палата представителей, и президентские голоса сдвигаются на приблизительно 5% влево, что достаточно для изменения всего баланса сил! Это одна из главных причин того, почему администрация Байдена оставляет рекордное число нелегалов и проводит так мало депортаций», — написал он на своей странице в соцсети Х.

Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет. Наиболее напряженная обстановка сложилась в штате Техас, власти которого выступают за жесткие меры по пресечению нелегальной миграции и высказываются против политики нынешней американской администрации в этом вопросе. Маск ранее заявил о поддержке техасских властей и призвал главу Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса уйти в отставку, обвинив его в потворстве незаконной миграции.