Польша призвала к «ассиметричной эскалации» по Украине

Дискуссия по этой теме началась после слов французского президента Эмманюэля Макрона в конце февраля. Он не исключил, что в будущем войска западных стран могут отправлены на Украину, хотя пока консенсуса в этом вопросе нет. Позднее он пояснил: не исключать какой-либо возможности не означает, что это непременно произойдёт, сейчас такие планы не рассматриваются. Но если бы решение приняли, военные могли бы заняться охраной границ, противовоздушной обороной и инструктажами, уточняли в правительстве Франции.