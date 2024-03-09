Пушков призвал Макрона оценить последствия отправки войск на Украину

«Сейчас Макрон отбивается от критики его заявлений со стороны французов с помощью такого довода: “не исключать что-то не означает делать это”. Но всем ясно, что от “не исключать” лишь один шаг до “сделать”. В связи с этим советую Макрону и Сикорскому также публично обсудить, куда эти замыслы могут завести Францию и Польшу», — написал он в Telegram-канале, подчеркнув, что «исключать ничего нельзя».