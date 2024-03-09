Пушков призвал Макрона оценить последствия отправки войск на Украину

Он подчеркнул, что идея обсуждается, «как минимум, со времени провала украинского контрнаступления и ввиду плохих перспектив ВСУ на фронте».
«Сейчас Макрон отбивается от критики его заявлений со стороны французов с помощью такого довода: “не исключать что-то не означает делать это”. Но всем ясно, что от “не исключать” лишь один шаг до “сделать”. В связи с этим советую Макрону и Сикорскому также публично обсудить, куда эти замыслы могут завести Францию и Польшу», — написал он в Telegram-канале, подчеркнув, что «исключать ничего нельзя».
Макрон открыл «ящик Пандоры», вынося эти обсуждения в публичную плоскость, подчеркнул парламентарий. Пушков предупредил, что в некоторых странах НАТО могут уже готовить общественное мнение к переброске войск на Украину.
Президент Франции 26 февраля заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. По его словам, «в развитии ситуации ничего не может быть исключено». Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли. Кроме того, об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Позже и сам Макрон исключил отправку войск на Украину в ближайшем будущем, однако глава МИД Польши Сикорский заявил, что не видит в отправке войск ничего невероятного.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.