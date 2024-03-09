В видеозаписи, размещенной на странице Зеленского в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), синхронный переводчик начал запинаться и делать паузы во время перевода ответа Эрдогана украинской журналистке. Затем он и вовсе не смог перевести вопрос турецкого журналиста двум президентам, поэтому Зеленскому пришлось попросить задать вопрос на английском. Поскольку турецкий журналист был не готов спрашивать по-английски, украинский президент попросил просто повторить вопрос. В этот момент в эфире появился другой синхронист, и на этом инцидент был исчерпан.
Зеленскому пришлось заменить переводчика на пресс-конференции в Стамбуле
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Синхронный переводчик президента Украины Владимира Зеленского не смог перевести ему часть ответа турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, а затем и вопрос из зала, и был заменен. Инцидент произошел в пятницу вечером во время пресс-конференции двух лидеров в Стамбуле.