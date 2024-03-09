В Крыму назвали откровенной агрессией появление авиации НАТО над Черным морем

«Мы имеем дело с откровенной агрессией, провоцирующей Россию на жесткий ответ. Ведь враг стремится выведать наши самые чувствительные точки не из любопытства, а для нанесения по ним ударов», — цитирует политика «РИА Новости».
Мурадов добавил, что крымчане уверены в надежности российских систем противовоздушной обороны (ПВО), дополняет «Газета.Ru».
В среду российский истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем. При приближении российского истребителя самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя ВВС Великобритании развернулись.
Ранее, 5 марта, истребитель Су-27 Воздушно-космических войск (ВКС) России сопроводил самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и два истребителя ВВС Франции над Черным морем. Нарушения госграницы РФ не было допущено.
В октябре 2023 года российский истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолет «Посейдон» ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Полет истребителя прошел над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности в соответствии с международными правилами, нарушения госграницы России не допущено.
До этого, 9 октября, истребители пресекли нарушение госграницы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем. Целями являлись RC-135 и два «Тайфуна».