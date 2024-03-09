По информации ведомства, три из них было сбито над регионами Черноземья: один над Белгородской областью и два — над Курской.
Еще три БПЛА уничтожено над Волгоградской областью и 41 — над Ростовской. Один человек пострадал — сотрудник МЧС, который участвовал в устранении последствий на земле в Ростовской области. Он госпитализирован.
Рано утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о том, что обломки сбитого беспилотника упали на поликлинику облцентра. Пострадавших нет.
Мария Старикова.
Минобороны: над регионами Черноземья сбито три беспилотника
Сегодня, 9 марта, над территорией России сбито 47 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, три из них было сбито над регионами Черноземья: один над Белгородской областью и два — над Курской.