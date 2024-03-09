Волгоградский губернатор прокомментировал атаки БПЛА 9 марта

«На территории Волгоградской области жертв и разрушений не допущено», — заявил Бочаров, говоря обо всех атаках за последние двое суток. Его комментарий опубликовал официальный телеграм-канал областной администрации. За два дня в небе над волгоградским регионом отбили 18 БПЛА, 3 из них — минувшей ночью.