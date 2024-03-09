Замакима Алматы получил должность в Администрации президента

На сайте акимата Алматы говорится, что Арман Кырыкбаев родился 20 октября 1976 года в городе Целинограде. Является выпускником Казахской государственной академии управления, а также Дипломатической академии Министерства иностранных дел Республики Казахстан. По специальности экономист-международник. Имеет общий трудовой стаж более 25 лет в государственной службе, в сфере культуры и молодежной политики. Трудовую деятельность начинал референтом, атташе Министерства иностранных дел Республики Казахстан в 1996 году. С 1997—1999 годы был атташе посольства Республики Казахстан в Узбекистане, с 1999 по 2000 год — третий секретарь министерства иностранных дел, затем второй секретарь Комитета по делам СНГ МИД Республики Казахстан. С 2002 по 2004 год — директор департамента стратегии и маркетинга ЗАО «Корпорация ABE», в 2004—2005 годы — генеральный директор ТОО «К-МАРТ». В 2005 году занимал должность заместителя акима Медеуского района, с 2005 по 2006 год — директор Государственного фонда развития молодежной политики г. Алматы, с апреля 2006 года по февраль 2008 года — директор департамента общественно-политической работы и связей с общественностью министерства культуры и информации Республики Казахстан. Занимал должность председателя комитета культуры министерства культуры и информации Республики Казахстан, был заместителем акима Карагандинской области с января 2010 по февраль 2012 года.