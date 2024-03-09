В Армении обсуждают идею вступления в ЕС, заявил глава МИД

По его словам, у Армении есть новые возможности для сотрудничества с Францией и США, налажен стратегический диалог с Вашингтоном, в рамках которого рассматриваются новые направления. «То же самое я могу сказать и о Европейском союзе. У нас есть соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, но мы вглядываемся за рамки этого соглашения. Мы обсуждаем либерализацию визового режима, какие-то новые механизмы, которые можно использовать в наших отношениях…, впервые в истории Европейский союз был вовлечен в обеспечение безопасности нашего региона. Вы знаете, что в Армении находится миссия наблюдателей ЕС, которая контролирует границу между Арменией и Азербайджаном», — сказал Мирзоян.