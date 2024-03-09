СМИ: Залужного в феврале признали непригодным к военной службе

Издание поясняет, что после увольнения экс-главком ВСУ был выведен в распоряжение министра обороны. Однако, продолжает «Зеркало недели», какую-либо значимую военную должность, адекватную уровню подготовки и опыта Залужного, министр обороны Украины ему не предложил, как не предложил ее ранее и сам президент. В этих условиях генерал Залужный принял решение уволиться с военной службы, чтобы иметь возможность и право заняться другим делом.