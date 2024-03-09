Правительство РФ одобрило создание особой экономической зоны в Ростовской области

Новая ОЭЗ «Ростовская» организована в Новочеркасске, говорится в документе. В ней будут работать восемь компаний, которые привлекут 8,6 млрд рублей инвестиций и создадут не менее 790 рабочих мест.
«Резиденты намерены реализовать проекты по производству прицепной и полуприцепной техники, промышленного холодильного оборудования. Кроме того, в Новочеркасске будет построен комплекс по сжижению природного газа, завод, где будет изготавливаться оборудование для очистных сооружений, химический завод, выпускающий синтетические смолы и защитно-декоративные материалы».
Особая экономическая зона — это территория с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях.
Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ. Так, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.