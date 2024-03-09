Правительство РФ одобрило создание особой экономической зоны в Ростовской области

«Резиденты намерены реализовать проекты по производству прицепной и полуприцепной техники, промышленного холодильного оборудования. Кроме того, в Новочеркасске будет построен комплекс по сжижению природного газа, завод, где будет изготавливаться оборудование для очистных сооружений, химический завод, выпускающий синтетические смолы и защитно-декоративные материалы».