От благородной рюмочной до подзаборной наливайки: Депутаты Петербурга пересчитают алкогольные точки, чтобы закрыть нарушителей

Власти Петербурга занялись наливайками. Госдума приняла закон, по которому такие заведения можно закрыть или ограничить их работу. Теперь депутаты ЗакСа адаптируют эти правила для нашего города. Но в море общепита водятся самые разные виды. Как отличить благородную рюмочную от вульгарной наливайки? Есть заведения с двойной лицензией на торговлю алкоголем. Днем — они магазин, а ночью — бар. Хотя расположены в жилом доме и занимают небольшую клетушку. Еще есть сетевые алкомаркеты, которые работают круглосуточно. А бывают точки и вовсе без документов, которые торгуют незаконно до первой проверки. Потом меняют вывеску и торгуют снова. В любом случае, соседство с таким бизнесом жильцам домов не нравится.
Как рассказал SPB.KP.RU депутат законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок, городские власти решили изучить рынок и понять, а сколько у нас заведений, которые можно назвать «наливайкой» и сколько среди них легальных.
— Сейчас нам необходимо получить статистическую информацию, сколько точек общепита работает в многоквартирных домах, — говорит Денис Четырбок. — Затем нужно установить, сколько из них работает с лицензиями, какое количество работает без лицензии. Будем прорабатывать терминологию, потому что федеральный закон не дает ответ относительно того, что считать ресторанами, барами или кафе. Важно, что мы будем синхронизировать эту работу с коллегами из Ленинградской области, чтобы требования совпадали.
Новый закон позволяет кафе и бары загнать в жесткие рамки, в которых работают магазины. Например, в Петербурге в магазинах спиртное нельзя продавать с 22:00 до 10:00. Такие же правила могут применить к заведениям, работающим в жилых домах или даже рядом с ними. Понятно, что такие жесткие рамки убьют бизнес. Гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский признался SPB.KP.RU, что сам живет в доме с разливайкой и понимает жалобы горожан. Но пока в этой сфере слишком много неизвестных.
— Мы действительно не знаем, сколько в городе подобных точек, ведь есть заведения и магазины, торгующие только пивом, а они лицензию не получают, — говорит эксперт. — Вопрос этот действительно болезненный. С одной стороны такие заведения влияют на качество жизни горожан, с другой — люди, которые работает в общепите, такие же граждане Петербурга. Это и зарплата, и кредиты, это их жизнь. И тут ошибок быть не должно. Поэтому нужно понять, откуда поступает больше всего жалоб, и можно адаптировать правила для разных районов города, в зависимости от ситуации.
СКАЗАНО.
Депутат Госдумы от Петербурга Оксана Дмитриева и вовсе предложила создавать для заведений с алкоголем своеобразные резервации, чтобы они не пересекались с жилыми зонами.
— Конечно, в Питере надо не пить, в Питере надо жить. Прежде всего люди должны приезжать сюда, чтобы знакомиться с архитектурным наследием. А местные не должны страдать. Возьмем известную Рубинштейна и во что ее превратили. Это ведь ужас. Город обязан подумать, чтобы выделить кварталы, где разместить ночные заведения. Переместить их из жилых домов. Хороший пример — «Новая Голландия» — совершенно отдельное здание со своими барами и кафе. Никто никому не мешает. У нас ведь есть свободные площади в «Красном треугольнике» или Апраксином дворе.