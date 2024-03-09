От благородной рюмочной до подзаборной наливайки: Депутаты Петербурга пересчитают алкогольные точки, чтобы закрыть нарушителей

— Мы действительно не знаем, сколько в городе подобных точек, ведь есть заведения и магазины, торгующие только пивом, а они лицензию не получают, — говорит эксперт. — Вопрос этот действительно болезненный. С одной стороны такие заведения влияют на качество жизни горожан, с другой — люди, которые работает в общепите, такие же граждане Петербурга. Это и зарплата, и кредиты, это их жизнь. И тут ошибок быть не должно. Поэтому нужно понять, откуда поступает больше всего жалоб, и можно адаптировать правила для разных районов города, в зависимости от ситуации.