Мирзиёев поручил провести месяц Рамазан на достойном уровне

«Следует отметить большое значение в этом процессе священного месяца Рамазан, воплощающего в себе стремление к просвещению, духовному очищению, такие качества, как милосердие, доброта и великодушие. Мусульмане Узбекистана встречают этот священный месяц с большими надеждами и радостью, совершают благородные дела по укреплению в семьях и махаллях атмосферы мира, любви и дружбы, оказанию помощи и поддержки нуждающимся», — отмечается в постановлении президента.