Мирзиёев поручил провести месяц Рамазан на достойном уровне

Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О проведении священного месяца Рамазан на достойном уровне», сообщает пресс-служба главы государства.
В целях достойной встречи и проведения на высоком уровне священного месяца Рамазан, бережного сохранения наших духовно-просветительских и культурных ценностей поручено принять к сведению информацию Управления мусульман Узбекистана о совпадении начала священного месяца Рамазан в 2024 году с 11 марта.
Совету министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и Ташкента совместно с Комитетом по делам религий, Агентством социальной защиты, Ассоциацией махаллей Узбекистана и другими организациями-партнерами поручено реализовать меры по проведению месяца Рамазан в регионах в соответствии с национальными традициями и ценностями, на достойном уровне.
Особое внимание поручено уделить усилению мер, направленных на всестороннюю поддержку малообеспеченных, нуждающихся в социальной защите людей, укреплению в обществе атмосферы доброты и взаимоуважения, благоустройству священных мест поклонения и паломничества, кладбищ.
Кроме того, СМИ Узбекистана рекомендовано широко освещать мероприятия, связанные с проведением месяца Рамазан.
«Следует отметить большое значение в этом процессе священного месяца Рамазан, воплощающего в себе стремление к просвещению, духовному очищению, такие качества, как милосердие, доброта и великодушие. Мусульмане Узбекистана встречают этот священный месяц с большими надеждами и радостью, совершают благородные дела по укреплению в семьях и махаллях атмосферы мира, любви и дружбы, оказанию помощи и поддержки нуждающимся», — отмечается в постановлении президента.