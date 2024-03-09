Молдова и США наращивают сотрудничество в области кибербезопасности

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Молдовы и Фондом гражданских исследований и развития США (CRDF) подписали в конце недели глава министерства Виктор Парликов и директор Офиса по Европе и Центральной Азии Михаил Верич.