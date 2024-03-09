Молдова и США наращивают сотрудничество в области кибербезопасности

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Молдовы и Фондом гражданских исследований и развития США (CRDF) подписали в конце недели глава министерства Виктор Парликов и директор Офиса по Европе и Центральной Азии Михаил Верич.
Таким образом, страны намерены активизировать сотрудничество в области продвижения информационной безопасности и киберзащиты, сообщили в пресс-службе министерства.
Документ предусматривает действия по повышению общего уровня киберзащиты, внедрению и развитию систем безопасности информационных данных и систем, в которых они обрабатываются.
Стороны обязались углубить сотрудничество в научной и образовательной сфере и обеспечить взаимный обмен статистической и аналитической информацией.
«В условиях гибридной войны, с которой мы столкнулись, необходимо усилить потенциал всех государственных институтов в сфере защиты данных и предотвращения кибератак», — заявил на церемонии подписания Виктор Парликов.
В конце 2023 года эксперты из США организовали семинар, в ходе которого молдавские чиновники прошли обучение мерам защиты информации, противодействию дезинформации и разработке государственной политики в сфере киберзащиты.