Рустам Минниханов поручил подготовиться к Рамадану и Масленице

Раис Татарстана подчеркнул, что завтра вечером, после захода солнца, начинается священный месяц Рамадан, время, когда мусульмане всего мира приступают к соблюдению поста, являющегося одним из пяти столпов ислама. В это же время с 11 марта начнется и масленичная неделя, что является символом гармонии различных культурных традиций в республике.