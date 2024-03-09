Рустам Минниханов поручил подготовиться к Рамадану и Масленице

На совещании в Доме Правительства РТ Рустам Минниханов поручил принять все необходимые меры для обеспечения условий для проведения мероприятий в рамках месяца Рамадан и масленичной недели.
Раис Татарстана подчеркнул, что завтра вечером, после захода солнца, начинается священный месяц Рамадан, время, когда мусульмане всего мира приступают к соблюдению поста, являющегося одним из пяти столпов ислама. В это же время с 11 марта начнется и масленичная неделя, что является символом гармонии различных культурных традиций в республике.
Рустам Минниханов дал поручения главам районов и городов организовать на местах соответствующие мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Казани в честь Рамадана организуют бесплатный проезд на городском автобусе. Возить пассажиров без оплаты будет автобус маршрута № 30.