В России подвели итоги предвыборных дебатов

«Итоговый рейтинг участия в дебатах кандидатов в президенты РФ за две недели выглядит так: Николай Харитонов — 33, Леонид Слуцкий — 28, Владислав Даванков — 27», — написал Александр Асафов в своем telegram-канале. Политолог уточнил, что участие в предвыборных дебатах оценивали по таким критериям, как: личное участие, содержание, умение дискутировать, внешний вид, юмор и уровень подготовки.
Также эксперт сообщил о рейтингах доверенных лиц претендентов на пост главы государства. Представители Даванкова набрали 63 балла, Слуцкого — 63 и Харитонова — 60. Кроме того, экспертом был опубликован общий рейтинг фракций, участвующих в президентской гонке. Туда вошли оценки не только кандидатов, но и их доверенных лиц. Так, КПРФ заработала 93 балла, а ЛДПР и «Новые люди» получили 91 и 90 баллов соответственно.
Ранее политолог Павел Данилин заявил, что кандидаты в президенты оказались не готовы к предвыборным дебатам, передает деловое издание «Взгляд». Сами выборы пройдут с 15 по 17 марта. Граждане смогут отдать свой голос за Харитонова, Слуцкого, Даванкова или самовыдвиженца Владимира Путина.