В России подвели итоги предвыборных дебатов

Также эксперт сообщил о рейтингах доверенных лиц претендентов на пост главы государства. Представители Даванкова набрали 63 балла, Слуцкого — 63 и Харитонова — 60. Кроме того, экспертом был опубликован общий рейтинг фракций, участвующих в президентской гонке. Туда вошли оценки не только кандидатов, но и их доверенных лиц. Так, КПРФ заработала 93 балла, а ЛДПР и «Новые люди» получили 91 и 90 баллов соответственно.