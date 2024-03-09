В США предрекли ВСУ дальнейшую потерю территорий после взятия Россией Авдеевки

Там подчеркивается, что Российская армия не снизила темпы своего продвижения и уже взяла под контроль несколько деревень. Ресурсы Украины стремительно иссякают, из-за чего страна будет не способна выстроить мощную оборону, предположил журналист, подчеркнув, что через такую оборону Россия легко прорвется.