CNN узнал о подготовке США к ядерному удару России на Украине

С конца лета и до осени 2022 года Совет нацбезопасности США провел несколько заседаний для разработки планов действий на случай чрезвычайных ситуаций, если будут признаки подготовки к атаке и сам удар. Источник телеканала отметил, что вряд ли многие из присутствовавших ожидали, что будут усердно заниматься предотвращением того, что несколько лет назад считалось признаком ушедшей эпохи.