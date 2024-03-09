В Геническе запустили обратный отсчет до старта выборов

Автоклуб представляет из себя автомобиль с автоматически раскладывающейся на его базе сценой. Автоклуб снабжен мощной акустической системой и плоским цветным экраном с большой диагональю. Это позволяет качественно транслировать фильмы и любые другие изображения для зрителей. На экране развернутого в центре Геническа автоклуба транслируется обратный отсчет до начала голосования на выборах президента Российской Федерации 2024 года, которые состоятся в области с 15 по 17 марта.