В Геническе запустили обратный отсчет до старта выборов

Автоклуб представляет из себя автомобиль с автоматически раскладывающейся на его базе сценой. Автоклуб снабжен мощной акустической системой и плоским цветным экраном с большой диагональю. Это позволяет качественно транслировать фильмы и любые другие изображения для зрителей. На экране развернутого в центре Геническа автоклуба транслируется обратный отсчет до начала голосования на выборах президента Российской Федерации 2024 года, которые состоятся в области с 15 по 17 марта.
«До выборов президента Российской Федерации осталось 6 дней», — значится на экране автоклуба.
Из динамиков звучат полюбившиеся всем песни, а активисты и волонтеры раздают прохожим официальные газеты Избирательной комиссии Херсонской области «Право на выбор».
Автоклуб был развернут администрацией Херсонской области.