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В Геническе запустили обратный отсчет до старта выборов

ГЕНИЧЕСК, 9 мар — РИА Новости. В центре города Геническ Херсонской области специализированный автоклуб запустил обратный отсчет до старта основного этапа выборов президента России 2024 года, сообщает корреспондент РИА Новости.
Источник: РИА "Новости"

Автоклуб представляет из себя автомобиль с автоматически раскладывающейся на его базе сценой. Автоклуб снабжен мощной акустической системой и плоским цветным экраном с большой диагональю. Это позволяет качественно транслировать фильмы и любые другие изображения для зрителей. На экране развернутого в центре Геническа автоклуба транслируется обратный отсчет до начала голосования на выборах президента Российской Федерации 2024 года, которые состоятся в области с 15 по 17 марта.

«До выборов президента Российской Федерации осталось 6 дней», — значится на экране автоклуба.

Из динамиков звучат полюбившиеся всем песни, а активисты и волонтеры раздают прохожим официальные газеты Избирательной комиссии Херсонской области «Право на выбор».

Автоклуб был развернут администрацией Херсонской области.