Додон выступил против пропаганды ЛГБТ* в молдавских школах

«Я против пропаганды ЛГБТ* в наших школах. Я против того, чтобы моим детям рассказывали про это на уроках. В этом смысле мне близка позиция Трампа (экс-президент США Дональд Трамп — ред.), который против всего этого, Орбана (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — ред.). Я бы хотел, чтобы у власти в Молдове был человек с такими же взглядами, как у них, который остановил бы все это и стоял на страже национальных интересов Республики Молдова», — заявил в эфире Exclusive TV Додон.