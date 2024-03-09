«Почти два года спустя украинская армия всё еще пытается найти место для гибридных танков, которые сочетают корпуса и башни старинных танков Т-55 советского производства 1950-х годов с современными израильскими системами управления огнем и классическим 105-миллиметровым главным орудием L7 из Соединенного Королевства», — говорится в публикации.
Как отмечает Forbes, у словенского танка есть ряд преимуществ. У него улучшенное «управление огнем», а также броня толщиной 200 мм, что превосходит аналогичный показатель у немецкого Leopard 1A5.
При этом ВСУ продолжают назначать и переназначать М-55S, пытаясь расширить свой танковый корпус, добавляет «Газета.ru».
Около 30 единиц словенских танков М-55S было поставлено на Украину в 2022 году. Словения в обмен на переданную технику получила от Германии бронетранспортеры и колесные грузовики.
7 марта подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен рассказал «Известиям», что на Украину поставили более старые образцы танков Abrams — М1А1, а модификаций, которые оснащены более продвинутыми средствами связи, слежения и целенаведения, там нет. По словам эксперта, у танка есть проблемы с украинской средой и модернизацией.
В этот же день отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил в беседе с «Известиями» заявил, что танки Abrams сложны в обслуживании и эксплуатации, а значит, украинские боевики не смогут использовать весь потенциал техники и быстро ее лишатся. Он уточнил, что даже если всё будет исправно функционировать, украинцы смогут задействовать лишь 20−30% боевого потенциала данной системы.
До этого, 26 февраля, российские силы уничтожили первый танк Abrams ВСУ.
Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время в западных странах всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.