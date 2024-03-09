СМИ узнали о неспособности ВСУ за два года найти применение словенским танкам

В этот же день отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил в беседе с «Известиями» заявил, что танки Abrams сложны в обслуживании и эксплуатации, а значит, украинские боевики не смогут использовать весь потенциал техники и быстро ее лишатся. Он уточнил, что даже если всё будет исправно функционировать, украинцы смогут задействовать лишь 20−30% боевого потенциала данной системы.