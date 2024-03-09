WP рассказала, кому звонит Байден перед сложными решениями

WP обращает внимание на тех критиков Байдена, которые ставят ему в вину, что по большей части президент полагается на мнение таких же, как и он, пожилых белых мужчин с давним опытом работы в сенате, что, скорее всего, только укрепляет его позицию, но не предоставит другую точку зрения. Либеральные активисты, в частности, жалуются, что Байден настолько сосредоточен на том, что кажется политически возможным, что ему не удается предпринять смелые шаги, которые, по их словам, необходимы для противостояния неотложным кризисам, таким как изменение климата.