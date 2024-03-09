Срок рассмотрения заявлений о восстановлении румынского гражданства могут увеличить

Инициаторами поправок выступили министерства юстиции, иностранных дел, внутренних дел и финансов Румынии.
По словам Деляну, поправки вызвали критику со стороны юристов и гражданского общества страны. В качестве одного из аргументов приводится то, что они вступают в противоречие с Европейской конвенцией о гражданстве.
«Намереваются увеличить срок рассмотрения заявлений о восстановлении гражданства, то есть, продлить его до 3−4 лет. В настоящее время юридический срок изучения составляет 5 месяцев. Есть намерение увеличить срок до 2 лет, но добавить, в случае необходимости, разумный срок, который может составить от 2 до 3 лет. Это не соответствует понятию разумного срока, рекомендованному как Европейской конвенцией о правах человека, так и Европейской конвенцией о гражданстве, которые обязывают подписавшие ее государства рассматривать дело о предоставлении гражданства в разумные сроки».
Еще одно раскритикованное изменение касается порядка и места подачи заявления о восстановлении гражданства.
«Оно обязывает молдавских граждан подавать заявления о восстановлении гражданства в консульства Румынии в Республике Молдова. Это сильно усложнит работу консульств, которые и так едва справляются с запросами на консульские услуги. Эти заявления будут обрабатываться в течение длительного периода времени, при этом гражданин сможет подать заявление на повторное приобретение гражданства через несколько месяцев и более. Мне это кажется несправедливым», — говорит Руслан Деляну.
Также неоднозначные отзывы получило положение, требующее наличия сертификата о знании языка для желающих получить гражданство Румынии.
«Любой гражданин Молдовы должен будет предъявить сертификат о владении румынским языком. Уровень B1 — это уровень, требующий знания румынского языка на продвинутом уровне письменной и устной речи. Я сомневаюсь, что пожилой человек в 70 лет сможет переехать в Румынию и получить такое свидетельство», — отметил юрист.
По словам Руслана Деляну, гражданское общество в Румынии выступает за сохранение законодательства в его нынешнем виде, а также за то, чтобы граждане могли свободно подавать заявления как в Румынии, так и в Молдове.