Срок рассмотрения заявлений о восстановлении румынского гражданства могут увеличить

«Намереваются увеличить срок рассмотрения заявлений о восстановлении гражданства, то есть, продлить его до 3−4 лет. В настоящее время юридический срок изучения составляет 5 месяцев. Есть намерение увеличить срок до 2 лет, но добавить, в случае необходимости, разумный срок, который может составить от 2 до 3 лет. Это не соответствует понятию разумного срока, рекомендованному как Европейской конвенцией о правах человека, так и Европейской конвенцией о гражданстве, которые обязывают подписавшие ее государства рассматривать дело о предоставлении гражданства в разумные сроки».