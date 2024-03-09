В Молдавии арестовали члена оппозиционной партии «Шанс»

Ранее в субботу перед зданием суда прошел митинг в поддержку Галацкого. Собравшиеся требовали его освобождения, отмечая, что активист был задержан неправомерно.
«Суд выдал мандат на арест на 30 суток. Мы не сдаемся. Мы пойдем в Апелляционную палату. Там есть судьи неподкупные, которые не боятся этой власти. Если вы помните, судьи Апелляционной палаты вынесли вердикт: “Шанс” был снят незаконно (с местных выборов, прошедших в Молдавии осенью 2023 года — ред.). Надеемся, мы не через 30 дней, а очень быстро вернем Андрея домой», — заявил Лунгу журналистам.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майя Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.