Президент Сербии: Запад идет к полной милитаризации

В субботу Вучич в сопровождении министра обороны страны Милоша Вучевича посетил Военно-технический институт на окраине Белграда, где осмотрел новые разработки, в первую очередь — беспилотники. Он отдельно остановился на дронах-камикадзе и призвал ускорить работу над производством, чтобы до конца года вооруженные силы приняли на вооружение 5 тысяч таких дрона.
Сербский лидер отметил ажиотаж, который охватил мир в покупке вооружений.
«Это началось еще год назад, но сейчас сумасшествие. Все они думали, что (президент РФ — ред.) Путин будет легко побежден, но так как видят, что он не будет легко побежден, идут к полной милитаризации и увеличению в пять раз своих возможностей во всем», — заявил присутствующим президент Сербии.
Он также отметил необходимость увеличить производство некоторых видов боеприпасов.
В феврале прошлого года глава государства сообщил, что Сербия приобретет в ОАЭ первую партию БПЛА-камикадзе, а затем наладит и собственное производство.