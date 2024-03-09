Президент Сербии: Запад идет к полной милитаризации

«Это началось еще год назад, но сейчас сумасшествие. Все они думали, что (президент РФ — ред.) Путин будет легко побежден, но так как видят, что он не будет легко побежден, идут к полной милитаризации и увеличению в пять раз своих возможностей во всем», — заявил присутствующим президент Сербии.