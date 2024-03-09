Политик и меценат Илан Шор прокомментировал встречу Башкана Гагаузии Евгении Гуцул с Президентом России Владимиром Путиным. В эфире российского телевидения он поддержал инициативу Гуцул по налаживанию связей с Россией и выразил надежду на продолжение взаимовыгодного сотрудничества.
Шор также отметил, что большинство граждан Молдовы не согласны с проевропейским курсом нынешней власти. По словам политика, за несколько лет правления Майи Санду цены на газ выросли в 7 раз, а на электроэнергию в 3 раза. При этом инфляция в стране достигает 30%.
Ранее Шор заявил, что, согласно его источникам, в Молдове готовится задержание Башкана Гагаузии. Он обратил внимание общественности на надуманные обвинения властей в ее адрес. «Мы не позволим запугивать законно избранных представителей власти. Даже не пытайтесь придумывать фейковые обвинения башкану Гагаузии Евгении Гуцул. Все видят, как смело она действует в интересах родного края, чтобы сделать достойной жизнь наших граждан», — отметил Шор.