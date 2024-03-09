Илан Шор о встрече Гуцул с Путиным: Это шаг к взаимовыгодному сотрудничеству

Шор также отметил, что большинство граждан Молдовы не согласны с проевропейским курсом нынешней власти. По словам политика, за несколько лет правления Майи Санду цены на газ выросли в 7 раз, а на электроэнергию в 3 раза. При этом инфляция в стране достигает 30%.