Головкин прибыл в Италию поддержать казахстанских боксёров в отборе на Олимпиаду-2024

В рамках отбора на Олимпийские игры-2024 будут разыграны квоты во всех весовых категориях. В турнире принимают участие как мужские команды, так и женские.
Глава НОК своим визитом поддержит казахстанских боксеров во время решающих поединков. Для Геннадия Головкина — это первая официальная поездка после избрания на пост президента НОК РК.
Добавим 9 марта, на ринг выйдут два казахстанца. Бои в рамках ⅛ финала проведут Наталья Богданова и Айбек Оралбай.
Ранее победу сегодня одержала Валентина Хальзова.
Напомним, казахстанский боксер Геннадий Головкин возглавил Национальный олимпийский комитет в конце февраля этого года.
В последний раз GGG выходил на ринг в сентябре 2022 года, когда проиграл Саулю Канело Альваресу в трилогии. Вскоре он освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе.