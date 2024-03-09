Азербайджан потребовал от Армении освободить четыре села

При этом в ноябре прошлого года спикер парламента Армении Ален Симонян говорил, что Азербайджан оккупировал полностью или частично 31 село. Власти Азербайджана отрицают их оккупацию и называют эти села своими. По официальным данным армянских властей, под контролем Азербайджана в результате боевых действий в 1990-х и 2021−2022 годах находится 225 кв. км территории Армении.