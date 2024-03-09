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Почему Нуланд ушла в отставку: версия экс-разведчика

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. Отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд связана с возникшими принципиальными разногласиями с курсом Белого дома по Украине, такое мнение в эфире YouTube-канала Ask The Inspector высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, передает РИА Новости.
Источник: Sputnik.md

«Ее вызвали на ковер и сказали прекратить — либо, если она не сможет этого сделать, подать в отставку. Она подала в отставку. Ее видение того, как мы должны действовать в отношении Украины, больше не соответствует реальности, даже администрация Байдена стала это понимать», — отметил он.

Замгоссекретаря позволяла себе такую риторику, которая идет вразрез с нынешними возможностями и потребностями Вашингтона, отмечает Риттер. В частности, она заверяла Запад, что конгресс США одобрит новый пакет помощи Киеву, говорит экс-разведчик. Кроме того, по мнению Риттера, Нуланд подначивала союзников Украины делать все более резкие заявления в адрес России. Таким образом, политик отказалась прогибаться под новую политику Белого дома в отношении Украины, подытожил он:

«В США подумали, что она слишком далеко зашла. Мы не можем всего этого обещать, так как Украина на грани краха, <…> мы уже почти в состоянии военного конфликта с Россией. Мы этого не хотим».

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник сообщил, что его заместитель Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели.