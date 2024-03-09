Почему Нуланд ушла в отставку: версия экс-разведчика

«Ее вызвали на ковер и сказали прекратить — либо, если она не сможет этого сделать, подать в отставку. Она подала в отставку. Ее видение того, как мы должны действовать в отношении Украины, больше не соответствует реальности, даже администрация Байдена стала это понимать», — отметил он.