Понтифик заявил об этом в телеинтервью швейцарской телерадиокомпании RSI, которое выйдет 20 марта.
«Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры», — сказал он, отвечая на вопрос об отношении к капитуляции, о которой, по словам журналиста, «говорится на Украине».
«Сегодня можно вести переговоры с помощью международных держав. Слово “переговоры” — смелое. Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не так, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Вовремя вести переговоры, искать какую-нибудь страну, которая выступит посредником», — сказал понтифик.
По его словам, сейчас в конфликте на Украине «есть много желающих выступить в роли посредников, в частности, Турция».
«Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась», — сказал Папа.
Говоря о собственной готовности оказать посреднические усилия, он подчеркнул, что «переговоры никогда не являются капитуляцией».
«Смелость — не довести страну до самоубийства», — продолжил он, рассказав о страданиях украинцев при Иосифе Сталине.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.