Чуря: уровень жизни в Молдове падает, а власти занимаются пиаром

Руководство Молдовы пытается решать свои политические проблемы с помощью пиар-технологий. Они сконцентрированы на идентификации главных врагов при помощи Службы информации и безопасности (СИБ) и других инструментов. Такое мнение в беседе со Sputnik Молдова высказал политолог Корнелиу Чуря.
«Все враги “идентифицированы”. Это Шор, это олигархи, это государственники, это открытые сторонники России. И власть склонна идти именно по этому пути. Она будет последовательно нарушать права политиков, устанавливать авторитарный режим. Другого выхода у нее нет».
Политолог считает, что экономика страны не в приоритете у властей. Они не говорят о реформе, а занимаются сплошным пиаром.
«Нет решения экономических проблем. Они не могут быть решены нормальным путем, через проведение эффективных экономических политик. Власть не в состоянии это сделать. И единственный выход — это пиар-технологии и пиар-акции».
Согласно первому отчету правительства Молдовы о ходе реализации Повестки устойчивого развития на период до 2030 года, уровень абсолютной бедности в РМ достиг 31%. Министр труда и социальной защиты Алексей Бузу утверждает, что в сельской местности 40% детей живут в нищете.