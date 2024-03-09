Байден одобрил проект бюджета для части федеральных ведомств США

Закон определяет финансирование для Минсельхоза, Минторга, Минюста — речь идет о 30% федерального бюджета на текущий год ($460 млрд из $1,66 трлн). Бюджет для оставшихся шести ведомств, в том числе Пентагона, будет согласован до 22 марта. Прошлый краткосрочный бюджет лимитировался датами 1 и 8 марта.
Конгресс США не может согласовать проект бюджета на 2024 финансовый год с конца сентября 2023 года, поскольку республиканцы требуют сокращения трат и укрепления американских границ. Это уже четвертый бюджет, принятый с 1 октября 2023 года.