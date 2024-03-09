Дипломаты призвали Европу готовиться к выходу США из НАТО при Трампе

Издание отмечает, что Ким Даррок, бывший советник по нацбезопасности Великобритании (2012−2015) и экс-посол Британии в США (2016−2019) в колонке для Protest также призывал европейских лидеров быть готовыми к выходу США из НАТО. «Если бы я был чиновником в офисе любого премьер-министра в Европе, я бы поручил экспертам в правительстве начать обдумывать некоторые непредвиденные обстоятельства о том, как НАТО без Соединенных Штатов будет выглядеть и функционировать, — на всякий случай», — написал он.