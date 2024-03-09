The Guardian: Минобороны Британии участвовало в подкупе саудовского принца

Как пишет The Guardian, c 1998 по 2007 год Минобороны Великобритании и британский производитель оружия BAE направляли средства Бандару бин Султану, часть из которых использовалась для обслуживания самолета Airbus A340 для личного пользования принца. Согласно документам, чиновник военного ведомства каждый квартал получал сообщения «с просьбой выплатить следующий взнос». Принцу начислялись деньги за посредничество в сделке по поставкам вооружений британского BAE Саудовской Аравии на 40 млрд фунтов стерлингов.