The Guardian: Минобороны Британии участвовало в подкупе саудовского принца

Как пишет The Guardian, c 1998 по 2007 год Минобороны Великобритании и британский производитель оружия BAE направляли средства Бандару бин Султану, часть из которых использовалась для обслуживания самолета Airbus A340 для личного пользования принца. Согласно документам, чиновник военного ведомства каждый квартал получал сообщения «с просьбой выплатить следующий взнос». Принцу начислялись деньги за посредничество в сделке по поставкам вооружений британского BAE Саудовской Аравии на 40 млрд фунтов стерлингов.
В 2008 году схема изменилась: саудиты должны были ежемесячно переводить средства на банковский счет Минобороны в рамках договоренностей о покупке военной техники. Затем военное ведомство частично возвращало эти средства на счет саудовского правительства для расходов на «неоперативные нужды». Выплаты завершились в 2011 году.
The Guardian пишет, что пресс-секретарь Минобороны объяснил выплаты официальным соглашением между британским и саудовским правительствами. Информацию о том, что выплаты были коррупционные, ведомство считает предположением. Представитель Минобороны отказался отвечать на вопрос, действуют ли в настоящее время подобные договоренности.
Лусине Баласян