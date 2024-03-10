Посол: Казахстан приветствует вступление Беларуси в ШОС

В этом году Казахстан председательствует в ШОС. На неделе посол встречался с белорусским президентом Александром Лукашенко.
«Казахстан приветствует вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. Мы надеемся, что 4 июля в Астане Беларусь станет полноправным членом ШОС».
Он подчеркнул, что у ШОС, куда входят страны с большим населением, серьезные перспективы развития.
«То, что Беларусь выразила желание работать в этой организации, — это прямое отражение поворота на Восток. Действительно ШОС объединяет самые многолюдные страны нашего континента и имеет, конечно, громадные перспективы развития», — сказал Байжанов.
Визит Токаева в Минск
Посол Казахстана также заявил, что его страна заинтересована в расширении сотрудничества с Беларусью по различным направлениям, и отметил контакты между странами на уровне глав государств. На встрече с президентом Лукашенко, по словам Байжанова, обсуждались перспективы визита в Минск казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева.
«Такой визит готовился еще в прошлом году, из-за графиков было немножко несовпадение, он остается в повестке дня. Я думаю, что в пределах полугода мы можем осуществить этот важный проект».
Он подчеркнул, что Астана заинтересована в том, чтобы «политические процессы развивались в правильном направлении, была стабильность, и это будет базой для укрепления всех остальных направлений сотрудничества».
Взаимная торговля и инвестиции
Дипломат отметил, что в двустороннем сотрудничестве Беларуси и Казахстана есть вопросы в экономической сфере.
«(…) в 2023 году, немного, на 16 процентов упала взаимная торговля. И это не тот трек, который нам нужен. Нам нужно увеличивать взаимную торговлю. Поэтому этот вопрос достаточно серьезен, и наши правительства должны придать этому вопросу большое значение», — подчеркнул Байжанов.
При этом он обратил внимание на то, что казахстанцы уже привыкли к качественным белорусским молочным и мясным продуктам. Казахстан в свою очередь готов увеличить свои поставки в Беларусь.
Также, по словам посла, необходимо наращивать промышленную кооперацию, «дать простор инвестициям».
«Я сейчас достаточно активно езжу по регионам Беларуси, посещаю крупные предприятия, и убеждаюсь, что белорусские предприятия обладают высокими технологиями, демонстрируют большой промышленный потенциал, который может быт полезен и нашей стране» — сказал посол.
Для Казахстана чрезвычайно важна диверсификация производства, и промышленная кооперация с Беларусью набирает темп — «это связано со сборкой тракторов, комбайнов, сельхозтехники», резюмировал он.
Беларусь и ШОС
Ранее Беларусь ратифицировала ряд документов для вступления в ШОС и присоединилась к международным соглашениям в рамках организации.
Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник ранее провел ряд встреч с представителями стран ШОС, на которых акцентировал желание республики вступить в организацию. В том числе, в конце февраля переговоры по данному вопросу состоялись с заместителем генсека ШОС Нурланом Ермекбаевым.
На данный момент в Шанхайскую организацию сотрудничества входят Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан, Иран и Узбекистан. Беларусь имеет в ней статус наблюдателя.