Посол: Казахстан приветствует вступление Беларуси в ШОС

«(…) в 2023 году, немного, на 16 процентов упала взаимная торговля. И это не тот трек, который нам нужен. Нам нужно увеличивать взаимную торговлю. Поэтому этот вопрос достаточно серьезен, и наши правительства должны придать этому вопросу большое значение», — подчеркнул Байжанов.