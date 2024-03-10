Ждут ли нас массовые налоговые проверки и мобилизация, повлияют ли результаты опроса на выплаты компенсаций зимой: Все, что нужно знать о переписи населения в Молдове

В Молдове с 8 апреля по 7 июля пройдет перепись населения и жилищного фонда. В связи с этим появилось много противоречивых мнений, которые породили разные мифы. Например, о том, что граждан начнет проверять налоговая служба или о том, что результаты опроса повлияют на выплату компенсаций. Корреспондент BP 6 марта участвовал на тренинге для журналистов, организованном Нацбюро статистики, и выбрал для вас самые важные подробности о переписи.
Перепись — это быстрый процесс?
На мероприятии эксперт по коммуникациям Людмила Андроник рассказала, что перепись длится несколько лет. Так, заранее планируется финансирование, подготавливается законодательство и госучреждения, а также обучается команда переписчиков. С апреля по июль проходит сбор самих данных, но самое важное происходит дальше, когда данные анализируются, обобщаются и сообщают предварительные итоги. Только спустя полтора года все данные будут полностью обработаны, а ситуация в Молдове будет понятна.
Зачем нужна перепись?
По словам замдиректора Нацбюро статистики Аурелии Спэтару, перепись — это фотография страны на определенный момент, а именно на 8 апреля. Андроник назвала перепись «картографией экономической ситуации».
Если говорить просто, то перепись нужна для того, чтобы власти получили демографические данные о людях и жилищах, знали, какие есть проблемы в Молдове и какие внедрять проекты, чтобы их решить. Например, перепись поможет узнать, сколько в каком-то городе квартир с ванной комнатой. Другой пример в контексте эры климатических изменений — если государство будет знать, сколько в стране домов, уязвимых перед стихийными бедствиями, то перепись может привести к изменениям строительных и инфраструктурных стандартов.
А зачем нужна перепись, если и так есть много источников информации и баз данных?
Действительно, Нацбюро статистики может получить некоторые сведения из существующих баз данных, но они неполные. Например, есть записи Агентства госуслуг с кадастровыми данными о зданиях и жилых помещениях. Но в Молдове есть населенные пункты, где не было масштабных кадастровых работ, и значительная часть жилищ отсутствует в Реестре недвижимого имущества. Некоторые дома не зарегистрированы, потому что они не достроены, хотя в них живут люди. Кроме того, во многих источниках нет информации об этнической принадлежности, языке или религии. Перепись населения — единственный источник такой информации.
При этом перепись позволит получить информацию на уровне микрорайонов, которая нужна для внедрения проектов социального развития и инфраструктуры. На основе существующих баз данных это сделать невозможно.
Что переписчики будут спрашивать у людей?
В анкетах нужно будет указать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, IDNP, работаете ли вы или нет, какая у вас должность, получаете ли ты зарплату, пытались ли открыть бизнес. Это нужно, чтобы понять уровень занятости в стране. По части жилья будут уточнять: квартира у вас или дом, год постройки здания, площадь, количество комнат, наличие условий (есть ли туалет, душ), владелец вы или съемщик. Будут также вопросы про гражданство, этническую принадлежность, язык общения, религию и др. Эти данные будут полезны для привлечения инвестиций в интегрирование граждан из других стран, а также для поддержки меньшинств. Все вопросы есть в открытом доступе, их можно посмотреть на сайте НБС. Кстати, перепись будет проводиться и на языках нацменьшинств.
Зачем переписчикам мой IDNP?
Это нужно для того, чтобы дважды не участвовать в переписи. Спэтару призвала давать эти данные и привела в пример, что жители страны не боятся давать IDNP врачу. Кроме того, все данные защищены, их утечка невозможна.
А как мои личные данные защитят?
Перепись на бумаге осталась в прошлом, теперь переписчики будут анкетировать граждан с помощью планшетов. Так, они будут при вас отправлять заполненную анкету, которая тут же исчезнет с планшета. Данные будут зашифрованы и анонимны, они будут храниться на специальном сервере. Там вся информация тоже под защитой, не зря же в 2022 году НБС прошло сертификацию на соответствие стандартам ISO по безопасности и защите персональных данных.
Потом данные обработают и проанализируют. В итоге появится обобщенная статистика — цифры и проценты, которые покажут ситуацию по стране. То есть никто не получит личные данные отдельного профессора Ивана Иванова, будут, например, только данные о том, сколько в городе X жителей с высшим образованием.
Кроме того, Нацбюро статистики запрещено передавать эту информацию госорганам и вообще кому-либо, поэтому не переживайте — ни налоговая, ни полиция ничего не узнает лично о вас.
Неужели налоговую не заинтересуют данные о моих доходах?
Во-первых, государство и так знает, сколько вы зарабатываете, если вы работаете официально. Во-вторых, переписчики не будут собирать данные про доходы, поскольку власти убрали этот вопрос из анкеты.
То есть перепись никак не повлияет на выплату компенсаций за отопление, газ и свет в холодный период года?
Никак. Информация об оснащении вашего дома бойлером, кондиционером и другой бытовой техникой, а также о количестве членов семьи нужна для оценки условий жизни населения Молдовы в целом, а не для оценки вашего личного благосостояния. Данные о жилищах позволят понять, в каких условиях мы живем и в каких областях нужно принять меры для их улучшения.
А зачем собирают данные про аренду жилья? Неужели будут выискивать тех, кто снимает квартиру без официального договора?
Чтобы понимать, какая доля населения живет в собственных домах, а какая — снимает. Еще раз повторюсь — данные не попадут ни к налоговой, ни к другим госорганам.
Перепись как-то касается мобилизации в контексте событий на Украине?
Нет, это фейк. Перепись никак не связана с внешними или международными событиями.
Перепись как-то связана с президентскими выборами, которые пройдут в этом году? Может ли она повлиять на результаты голосования?
Нет. Во-первых, к моменту выборов будут доступны в лучшем случае только предварительные результаты переписи. Во-вторых, перепись касается только Молдовы и людей, которые находятся на ее территории на момент переписи, то есть диаспоры она не коснется. А в списке избирателей перечислены лица, у которых есть право голосовать на выборах. То есть это может быть диаспора, которая находится на другом краю земли. Они никак не связаны между собой и не могут влиять на выборы.
Перепись нужна, чтобы обворовать госбюджет?
Несмотря на то, что это «дорогое удовольствие», все данные о финансировании открыты. На проведение переписи из госбюджета выделят 329 млн леев (из которых 244 млн леев — в 2024 году). Большая часть этих денег пойдет на зарплату переписчикам. Кроме того, перепись финансируют Евросоюз и ЮНФПА, которые выделили более 2 млн евро (40 млн леев). Эти средства потратили на закупку планшетов и другого оборудования, на консультации, разработку программного обеспечения и операционные расходы.
А как я узнаю, что ко мне пришел переписчик, а не мошенник, который хочет украсть мои данные?
Переписчиков легко узнать: на них будут кепки, футболки, сумки, рюкзаки, бейджики, а у них — планшеты с логотипом переписи. Проверить переписчик ли к вам пришел можно по горячей линии 0800 800 24.
А если меня не будет дома?
Если переписчик вас не застанет дома, то он оставит вам письмо со своим номером телефона, чтобы вы могли с ними договориться о следующей встрече. В противном случае переписчики обязаны будут к вам вернуться не менее пяти раз, чтобы получить данные.
А если я все-таки не хочу давать никому свои данные?
Если вы откажетесь участвовать в переписи, то вам грозит штраф до 2,5 тыс. леев, так как перепись обязательна по закону. Тем не менее штрафы будут применять в исключительных случая, сначала попробуют договориться. Эксперт Expert-Grup Марина Соловьева напомнила, что участие в переписи — это наш гражданский долг, который поможет властям решить некоторые проблемы в стране.