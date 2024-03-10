Ждут ли нас массовые налоговые проверки и мобилизация, повлияют ли результаты опроса на выплаты компенсаций зимой: Все, что нужно знать о переписи населения в Молдове

В анкетах нужно будет указать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, IDNP, работаете ли вы или нет, какая у вас должность, получаете ли ты зарплату, пытались ли открыть бизнес. Это нужно, чтобы понять уровень занятости в стране. По части жилья будут уточнять: квартира у вас или дом, год постройки здания, площадь, количество комнат, наличие условий (есть ли туалет, душ), владелец вы или съемщик. Будут также вопросы про гражданство, этническую принадлежность, язык общения, религию и др. Эти данные будут полезны для привлечения инвестиций в интегрирование граждан из других стран, а также для поддержки меньшинств. Все вопросы есть в открытом доступе, их можно посмотреть на сайте НБС. Кстати, перепись будет проводиться и на языках нацменьшинств.