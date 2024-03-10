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Байден: Нетаньяху действиями в Газе больше вредит Израилю, чем помогает

Президент США Джо Байден заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху имеет право защищать свою страну, но он должен делать больше, чтобы не допускать гибель людей в секторе Газа. Он вновь призвал к прекращению огня на шесть недель в обмен на освобождение пленных.
Источник: AFP 2023

«У него есть право защищать Израиль, право продолжать преследовать “Хамас”, но он должен, должен, должен уделять больше внимания гибели ни в чем не повинных людей, которые гибнут в результате предпринятых действий. По моему мнению, он больше вредит Израилю, чем помогает ему, заставляя остальной мир идти вразрез тому, что отстаивает Израиль. И я считаю, что это большая ошибка», — сказал господин Байден в интервью MSNBC.

Президент США сделал противоречивые высказывания, отвечая на вопрос о том, станет ли операция Израиля в Рафахе на юге сектора Газа красной линией для США. «Это красная линия, но я никогда не оставлю Израиль. Защита Израиля по-прежнему имеет решающее значение. Так что нет никаких красной линии, (за которой.— “Ъ”) я собираюсь отрезать все оружие, чтобы у них не было “Железного купола” для защиты», — объяснил свою позицию американский президент.

Джо Байден допустил, что может отправиться с визитом в Израиль. Однако он «предпочел бы не обсуждать этот вопрос».

Война Израиля и «Хамаса» началась с нападения палестинского движения на израильскую территорию 7 октября. Было убито 1,2 тыс. израильтян, 5,4 тыс. получили ранения, больше 200 израильтян и иностранцев были взяты в заложники. Израиль проводит ответную военную операцию, в результате которой погибло больше 30 тыс. палестинцев, больше 71 тыс. человек пострадали.

Израиль готовится к масштабной операции в Рафахе на границе с Египтом, где от военных действий укрываются 1,5 млн беженцев. Вашингтон говорил, что проведение такой операции без эвакуации населения может привести к катастрофе.

Леонид Уварчев

Байден Джо