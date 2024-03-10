Байден: Нетаньяху действиями в Газе больше вредит Израилю, чем помогает

«У него есть право защищать Израиль, право продолжать преследовать “Хамас”, но он должен, должен, должен уделять больше внимания гибели ни в чем не повинных людей, которые гибнут в результате предпринятых действий. По моему мнению, он больше вредит Израилю, чем помогает ему, заставляя остальной мир идти вразрез тому, что отстаивает Израиль. И я считаю, что это большая ошибка», — сказал господин Байден в интервью MSNBC.