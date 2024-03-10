Байден: Нетаньяху действиями в Газе больше вредит Израилю, чем помогает

«У него есть право защищать Израиль, право продолжать преследовать “Хамас”, но он должен, должен, должен уделять больше внимания гибели ни в чем не повинных людей, которые гибнут в результате предпринятых действий. По моему мнению, он больше вредит Израилю, чем помогает ему, заставляя остальной мир идти вразрез тому, что отстаивает Израиль. И я считаю, что это большая ошибка», — сказал господин Байден в интервью MSNBC.
Президент США сделал противоречивые высказывания, отвечая на вопрос о том, станет ли операция Израиля в Рафахе на юге сектора Газа красной линией для США. «Это красная линия, но я никогда не оставлю Израиль. Защита Израиля по-прежнему имеет решающее значение. Так что нет никаких красной линии, (за которой.— “Ъ”) я собираюсь отрезать все оружие, чтобы у них не было “Железного купола” для защиты», — объяснил свою позицию американский президент.
Джо Байден допустил, что может отправиться с визитом в Израиль. Однако он «предпочел бы не обсуждать этот вопрос».
Война Израиля и «Хамаса» началась с нападения палестинского движения на израильскую территорию 7 октября. Было убито 1,2 тыс. израильтян, 5,4 тыс. получили ранения, больше 200 израильтян и иностранцев были взяты в заложники. Израиль проводит ответную военную операцию, в результате которой погибло больше 30 тыс. палестинцев, больше 71 тыс. человек пострадали.
Израиль готовится к масштабной операции в Рафахе на границе с Египтом, где от военных действий укрываются 1,5 млн беженцев. Вашингтон говорил, что проведение такой операции без эвакуации населения может привести к катастрофе.
Леонид Уварчев