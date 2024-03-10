Журналист Репке: ВСУ дали время России уничтожить два ЗРК Patriot

По его словам, военные разместили установки слишком близко к линии фронта и дали время российским артиллеристам их поразить. Эксперт уточнил, что пусковые установки находились менее чем в 40 километрах от линии фронта и менее чем в десяти метрах друг от друга.
«Нет слов», — возмутился Репке, отметив, что комплексы оставались на месте достаточно долго, чтобы по ним можно было нанести удар.
Накануне российские артиллеристы уничтожили ударом ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» два американских зенитно-ракетных комплекса Patriot.