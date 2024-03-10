Борис Джонсон летал в Венесуэлу и обсуждал с Николасом Мадуро Украину

О встрече узнала The Times. Офис Джонсона только отметил, что министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон был поставлен в известность о визите. Кроме того, экс-премьер общался на эту тему с временным поверенным в делах Великобритании в Венесуэле Колином Диком. Однако источники газеты рассказали, что Джонсон позвонил действующему главе МИДа по пути в Каракас. Разрешение не требовалось, так как поездка была неофициальной.
Борис Джонсон, как утверждается, прибыл в Каракас из Доминиканской Республики, где он находился в отпуске вместе с семьей. Он летал в Венесуэлу на частном самолете и в общей сложности пробыл в стране меньше 24 часов.
Стороны обсудили российско-украинский конфликт на фоне заявлений о том, что Каракас может оказать России военную поддержку. Также они говорили о нормализации отношений между странами. Джонсон объяснил, что для этого нужны честные и справедливые президентские выборы в 2024 году и деэскалация напряженности с бывшей британской колонией Гайаной. В конце 2023 года Николас Мадуро подписал указы о включении в состав Венесуэлы западной части соседней Гайаны в связи с территориальным спором.
Неизвестно, кто инициировал встречу. По данным The Times, Джонсон выступил как «неофициальный канал передачи информации». Представитель экс-премьера заверил, что визит был оплачен из личных средств. Как пишет газета, Джонсон продолжает считать Мадуро нарушителем прав человека. Газета напоминает, что в январе 2023 года МИД Великобритании отмечал, что Лондон продолжает считать действующее правительство Венесуэлы нелегитимным.
Когда именно прошла встреча не уточняется. Однако в феврале Каракас также посещал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Леонид Уварчев