Борис Джонсон летал в Венесуэлу и обсуждал с Николасом Мадуро Украину

Стороны обсудили российско-украинский конфликт на фоне заявлений о том, что Каракас может оказать России военную поддержку. Также они говорили о нормализации отношений между странами. Джонсон объяснил, что для этого нужны честные и справедливые президентские выборы в 2024 году и деэскалация напряженности с бывшей британской колонией Гайаной. В конце 2023 года Николас Мадуро подписал указы о включении в состав Венесуэлы западной части соседней Гайаны в связи с территориальным спором.