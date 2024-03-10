Нелестно отозвавшийся о контрактниках красноярский депутат вернулся из зоны СВО

Депутат красноярского горсовета Вячеслав Дюков, назвавший контрактников «бомжами, алкоголиками и бичами», вернулся из зоны СВО. Об этом сам политик сообщил в соцсетях.
После скандального заявления Дюков подал заявление о снятии полномочий председателя комитета по местному самоуправлению в связи с отправкой в зону спецоперации. Кроме того, депутата исключили из «Единой России».
«Готовившаяся с января гуманитарная миссия и все поставленные задачи на эту очередную поездку в зону проведения СВО мною выполнены. Я дома», — написал политик.
Впрочем, для тех, кто читал его предыдущие посты, это было неудивительно. Дюков предупреждал, что отправляется на Донбасс на срок до президентских выборов.