СМИ: Залужного назначили послом в Великобритании с нарушением дипломатических норм

Кроме того, в издании полагают, что из-за прежних разногласий между Зеленским и Залужным после нового назначения экс-главкома его рабочие отношения с президентом не улучшатся. «Возьмет ли Зеленский трубку, если ему будет звонить по телефону Залужный? Есть большие сомнения. Сможет ли президент спокойно выслушать рекомендации посла Залужного при том, что какой бы разговор у них не происходил на ставке, они начинали ругаться друг с другом уже через две минуты из-за накопившегося раздражения? Чудес не бывает», — отмечают авторы публикации.