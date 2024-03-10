СМИ: Залужного назначили послом в Великобритании с нарушением дипломатических норм

«За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу. Такое заявление нарушает дипломатическую этику, все написанные и неписаные правила дипломатии. Даже если непубличные консультации и согласования между сторонами уже прошли», — отмечает издание.
Кроме того, в издании полагают, что из-за прежних разногласий между Зеленским и Залужным после нового назначения экс-главкома его рабочие отношения с президентом не улучшатся. «Возьмет ли Зеленский трубку, если ему будет звонить по телефону Залужный? Есть большие сомнения. Сможет ли президент спокойно выслушать рекомендации посла Залужного при том, что какой бы разговор у них не происходил на ставке, они начинали ругаться друг с другом уже через две минуты из-за накопившегося раздражения? Чудес не бывает», — отмечают авторы публикации.
Великобритания, продолжило издание, в конце концов поймет, что в такой ситуации донести до Зеленского свою позицию через посла Залужного будет бесполезно. Кроме того, «Зеркало недели» отметило, что бывший главком не имеет ни малейшего представления о том, что такое посольство и работа посла. Издание уверено, что сотрудники диппредставительства будут регулярно доносить на Залужного, в том числе в Главное управление разведки при МО Украины, Службу безопасности Украины и офис Зеленского.
Согласован на работу послом
8 февраля Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ, указав при этом на стагнацию на фронте и необходимость «перезагрузки генералитета». Вместе с тем президент заявил, что предложил военачальнику остаться «в команде». В четверг МИД Украины сообщил, что Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Великобритании. Как утверждает президент, бывший главком сам попросил направить его на дипломатическую службу.
В оппозиции уже назвали планы Зеленского отправить Залужного в Лондон устранением политических конкурентов. В последние месяцы украинские СМИ и политики писали, что военачальник является главным конкурентом президента на выборах главы государства, если бы они были объявлены. Согласно социологическому опросу от 5 марта, он набрал бы в первом туре 41% голосов против 23,7% за Зеленского, а во втором туре — 67,5% против 32,5%.