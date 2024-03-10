Экс-министр: при индексации пенсий чиновники впервые отказались от негласного принципа

«Годы 2023 и 2024: впервые в истории современной Молдовы, когда правительственными чиновниками, в том числе политическим фактором, не был соблюден негласный принцип — индексировать пенсии на уровень инфляции, как минимум, на уровень инфляции, которая была. Это был показатель, который все партии и все коалиции соблюдали».
Он уточнил, что такое решение впервые было принято в 2022 году для 2023-го «из-за отсутствия ресурсов, потому что инфляция была крайне высокая».
«Никто не принял политическое решение повысить и проиндексировать пенсии и зарплаты в соответствии с уровнем инфляции. На тот момент это было 34%. Конечно, эта цифра оказывала огромное давление на государственный бюджет», — отметил бывший глава Минэкономики.
Что касается нынешнего года, то, как отметил экс-министр, «индексация на 4% или на 6% — смешна».
«В 2023 году у нас среднегодовой уровень инфляции составил больше 13%. И чтобы пенсии реально, а не номинально росли, то, есть, чтобы была реальная покупательную способность, я согласен с тем, что индексация должна составить около 15%», — добавил Калмык.
По его словам, если вспомнить, что индексация в 2023 году за 2022 год была произведена лишь наполовину, то этот показатель должен был быть намного больше, чтобы обеспечить пенсионерами уровень жизни, соответствующий 2021 году. «Но отмечу, что доходы в бюджет крайне ограничены», — подытожил экс-министр.