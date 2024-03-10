Экс-министр: при индексации пенсий чиновники впервые отказались от негласного принципа

По его словам, если вспомнить, что индексация в 2023 году за 2022 год была произведена лишь наполовину, то этот показатель должен был быть намного больше, чтобы обеспечить пенсионерами уровень жизни, соответствующий 2021 году. «Но отмечу, что доходы в бюджет крайне ограничены», — подытожил экс-министр.