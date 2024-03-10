Минобороны: западные кураторы беглых хотят отнять безопасность у белорусов

В Министерстве обороны Беларуси назвали целью западных кураторов беглых стремление отнять у белорусов безопасность. Об этом помощник главы Минобороны по идеологической работе в Вооруженных Силах Леонид Касинский заявил в интервью БелТА.
Так, по словам Касинского, западные кураторы белорусских беглых, пытающиеся посеять хаос и пролить кровь в Беларуси, преследуют цель забрать у белорусов главное достижение — безопасность. Он назвал картами из одной колоды три сценария, которые ранее озвучивал белорусский президент.
— Засылка диверсантов, попытки проведения террористических актов — это попытки создания тех триггеров, о которых говорил главнокомандующий, — подчеркнул представитель Минобороны.
Кроме того, Касинский заметил, что в 2020-м и ранее хозяева и западные кураторы так называемой белорусской оппозиции «прятали свои уши». А сейчас они открыто заявляют, что в соседних с Беларусью странах готовят боевиков для насильственного свержения власти.
— При этом демократические страны, как они сами себя называют, даже не пытаются сказать, что это прямое нарушение всех норм международного права, всех уставов, которые были приняты на международном уровне, — добавил он.
Создание триггеров через засылку диверсантов и попытки ввезти в Беларусь оружие и взрывчатку, как указал Касинский, связано с понимание Западом необходимости забрать у белорусов главное достижение — безопасность. Также они стремятся пролить кровь и создать хаос.
— Но я уверен, что мы справимся и с этими задачами, — заключил он.