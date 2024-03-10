FT: иранское судно может помогать хуситам атаковать корабли в Аденском заливе

Иранское судно «Бешхад» может помогать йеменским хуситам наносить удары по судам других стран в Аденском заливе, сообщает Financial Times (FT). Со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic издание пишет, что «Бешхад» несколько лет почти неподвижно находился в Красном море, однако 11 января судно отправилось в Аденский залив, после чего произошла серия нападений хуситов на контейнеровозы в этом районе.