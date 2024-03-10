FT: иранское судно может помогать хуситам атаковать корабли в Аденском заливе

Financial Times отмечает, что внешне судно «Бешхад», которое ходит под флагом Ирана, похоже на стандартный сухогруз. До января оно практически неподвижно находилось в Красном море, однако позднее «нестандартными и извилистыми путями» начало следовать к Аденскому заливу, где с ноября 2023 года хуситы атакуют грузовые суда.
FT обращает внимание, что в феврале стало известно о кибератаке на «Бешхад» со стороны США. После этого в нападении хуситов произошло «затишье». Президент компании Sedna Global, специализирующейся на морских рисках, Джон Гахаган предположил, что «Бешхад» мог предоставлять хуситам разведданные о движении судов в Аденском заливе.
Опасения по поводу того, что «Бешхад» предоставляет хуситам сведения о местоположении их целей, усилились после атаки на сухогруз True Confidence в Аденском заливе 7 марта, пишет FT. В это время «Бешхад» находился в 43 морских милях (примерно 80 км) от сухогруза. По данным Центрального командования ВС США, в результате атаки хуситов погибли три члена экипажа True Confidence, еще четверо были ранены.
Йеменские хуситы начали атаковать корабли США и Великобритании, а также суда, которые по их мнению, связаны с Израилем, с ноября 2023 года. Свои действия они объяснили поддержкой палестинского движения «Хамас» в войне с Израилем.
О том, что Иран может быть причастен к нападениям хуситов на корабли в Красном море, заявил в январе 2024 года министр обороны Великобритании Грант Шаппс. В том месяце Великобритания и США при поддержке международной коалиции начали наносить удары по объектам хуситов в Йемене.