«Невозможно заменить». Стало известно, что произошло с ВСУ в зоне СВО

В начале года представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев не может полностью закрыть небо системами ПВО — города, объекты и отдельные направления защищают локально. До этого он сообщал, что украинская противовоздушная оборона беспомощна против баллистических ракет, а также испытывает проблемы из-за потерь техники советского производства и невозможности ее заказа.