В США предложили поставить ультиматум НАТО из-за Украины

По мнению автора материала, США стоит поставить альянсу ультиматум. «Мы должны провести красную линию в отношениях с НАТО: у вас может быть либо Украина, либо Соединенные Штаты. Если союзники отправят войска на территорию Украины, нам следует полностью выйти из НАТО», — считает он.