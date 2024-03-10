Касым-Жомарт Токаев: Казахстан и Азербайджан вступают в новую эру сотрудничества

— Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе своей инаугурации назвал приоритетной работу в рамках Организации тюркских государств: «Наша семья — тюркский мир. Мы прекрасно чувствуем себя». Господин президент также отметил, что у Азербайджана братские отношения со всеми государствами — членами ОТГ, и политика страны нацелена на усиление организации: «Мы должны общими усилиями сделать так, чтобы Организация тюркских государств превратилась в важного актора и центр силы на глобальной арене. Этого мы можем добиться только вместе». Как Вы оцениваете будущее ОТГ и сотрудничество Азербайджана и Казахстана в рамках этой структуры?