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Более 3 млн избирателей воспользовались сервисом «Мобильный избиратель»

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Более 3 млн избирателей воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» через «Госуслуги». Об этом сообщается на сайте Минцифры России.
Источник: РИА "Новости"

«Чтобы проголосовать на выборах президента не по адресу прописки, а где удобно, можно подать заявление на “Госуслугах”. Сервисом “Мобильный избиратель” на портале воспользовались уже более 3 млн человек», — говорится в сообщении.

Чаще всего избиратели выбирают участок в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, а также в Красноярском крае и Самарской области.

По данным Минцифры, жители регионов, где применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ), могут проголосовать на федеральном портале ДЭГ. Для этого также нужно подать заявление на «Госуслугах» до конца дня 11 марта.

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