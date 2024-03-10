Песков ответил на вопрос о работе службы безопасности Путина

«Служба безопасности работает и делает то, что должно», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос о безопасности поездок и публичных мероприятий главы государства.
В частности, Зарубин напомнил о недавнем визите Путина в агропромышленный холдинг «Эко-культура» на Ставрополье. Президент посетил там местную столовую, встретился с ее сотрудниками, а также съел дольку томата. «Вкусно», — оценил он.
В феврале российский лидер во время посещения Тульского областного онкологического диспансера вне рабочего плана отправился в гости к сотруднику медучреждения и попробовал у него чай с пастилой.