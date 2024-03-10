Без путевого листа: вступили в силу поправки в Кодекс автомобильного транспорта Молдовы

«Исключены положения, согласно которым автотранспортные операторы/предприятия, осуществляющие автотранспортные операции, обязаны обеспечить медицинский контроль водителя, а также общую техническую проверку каждого автотранспортного средства перед началом эксплуатации автомобильного транспорта».
Кроме того, из кодекса было исключено такое понятие, как путевой лист.
«Еще одно изменение заключается в том, что для осуществления платных автомобильных перевозок грузов во внутреннем сообщении автоперевозчик и/или водитель в обязательном порядке должны иметь только товарно-транспортную накладную, путевой лист исключен».
Ранее автоперевозчики выражали несогласие с предлагаемыми поправками и даже проводили неоднократные акции протеста в центре столицы. Так, председатель ассоциации Transportatorul Анатолий Мунтяну отмечал, что Поправки в Кодекс автотранспорта, предлагаемые Министерством инфраструктуры, приведут к прекращению 80% рейсов.